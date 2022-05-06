Хореограф Бенуа Ришо поставит программу Диане Дэвис и Глебу Смолкину

Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу российскому дуэту Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Об этом сообщает The Skating Lesson.

Ранее Ришо ставил программы для Елизаветы Туктамышевой, Каори Сакамото, Брэди Теннелл, Боян Цзиня, Сатоко Мияхары, Екатерины Кураковой и других.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.