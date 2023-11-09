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Сегодня, 20:11

Российская сторона отозвала иск в CAS на отстранение от соревнований под эгидой ISU

Виктория Кравченко
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что россияне отозвали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении спортсменов от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мы отозвали иск и сосредоточимся на развитии спорта внутри страны», — сказал Гуляев ТАСС.

Российскую сторону представляли Федерация фигурного катания на коньках России, Союз конькобежцев России, а также шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Анжелика Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных турниров. В июне того же года организация продлила отстранение.

Источник: https://tass.ru/sport/19247237
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