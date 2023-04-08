Акатьева назвала главное для себя событие в завершившемся сезоне
Российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы журналистов после участия в ледовом шоу «Чемпионы на льду».
— Как дела? Ты обычно выходишь в микст-зону сконцентрированная.
— Дела нормально, сейчас расслаблена. Это я после проката выхожу сконцентрированная, после соревнования.
— Сейчас более свободное состояние по сравнению с соревнованиями?
— Конечно. Шоу — это совсем другое, но я и тут хочу сложный прыжок прыгнуть, потому что интересно. Мне очень нравится выступать в шоу, тут особенная атмосфера. В этом году я впервые катаю два номера.
— Нет у фигуристов такого момента, что после выступления хочется сесть в кисс-энд-край и послушать оценки?
— Нет (смеется). Не задумывалась об этом, кстати.
— Получается, ты три номера катаешь в шоу? Еще с Женей Семененко.
— Это утром сегодня получилось (смеется). Он подошел ко мне на репетиции и попросил. Сразу сказала, что согласна.
— Через несколько лет можно и в парное катание?
— Не-а. Только одиночное!
— Соревновательный сезон окончен, какие планы дальше?
— В этом году у меня ОГЭ, сейчас активно готовлюсь. Довольно сложно, стараюсь уделять внимание каждому предмету. На отдых поеду, конечно же. Пока не знаю, куда.
— Какой предмет самый сложный?
— Наверное, биология. Там много заданий. Вообще, каждый предмет по-своему сложный, нужно поработать.
— Какой был самый сложный момент сезона?
— Каждое соревнование по-своему сложное. После неудачи в короткой сложно собираться на произвольную, как было в финале Гран-при. А так я привыкла ко всем соревновательным волнением. Всегда есть мандраж.
— Главный итог или событие сезона в фигурном катании?
— Победа на чемпионате России, конечно же. И победа «красных» на Кубке Первого канала. Я ни разу там не выступала, плюс закрывала соревнования. Очень приятно и радостно.
— Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвала MVP сезона?
— Лиза Туктамышева. Или Этери Георгиевна. (смеется)