Синицина рассказала, почему упала с поддержки во время шоу

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала, почему упала во время шоу «Ледниковый период».

Спортсменка упала во время поддержки. Партнер не смог ее удержать.

«Спорт — это не только красота и искусство, а еще умение терпеть и не сдаваться. Падать и получать ушибы нормально для нас. Мы к этому приучены.

Например, на вчерашнем выступлении на ледовом шоу произошел инцидент. Это получилось, потому что я не дождалась сигнала от Никиты и решила сделать смену положения сама, из-за чего слетела спиной прямо на лед.

Если честно, даже не успела понять, как все это произошло. Быстро поднялась и продолжила выступление. Все, кто увидел этот момент, и кто еще увидит, пожалуйста, не переживайте за меня, я в порядке», — написала Синицина в Telegram.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.