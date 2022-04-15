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Сегодня, 12:56

Кацалапов: «Нам необходимо проводить свои серии соревнований в России!»

Никита Кацалапов считает, что России необходимо проводить свои серии соревнований
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский фигурист Никита Кацалапов предложил Министерству спорта РФ и правительству организовать серию соревнований в России.

Россия обладает огромным опытом проведения соревнований любого масштаба. Соревнования в России проводятся на самом высоком уровне, с абсолютной безопасностью и праздничной атмосферой. Что отмечают спортсмены со всех стран мира.

У нас в стране работают самые высококлассные тренеры в фигурном катании. Нам нужно только наращивать обороты. Нам необходимо проводить свои серии соревнований в России. Конечно, привлекая иностранных спортсменов. В такой конкуренции может развиваться любой вид спорта. Я хочу поблагодарить правительство РФ, Министерство спорта и спортивные федерации за поддержку.

Никита Кацалапов
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