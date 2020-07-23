Сборная России сможет выставить 11 пар и одиночников для участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Будут использоваться национальные квоты на чемпионат мира сезона-2020/21, определенные по итогам мирового первенства, прошедшего в 2019 году.

В соревновании спортивных пар, танцевальных дуэтов и у женщин у сборной России будет максимальная квота — по три человека. В мужском одиночном катании национальную команду представят два спортсмена.

Чемпионат мира-2020 в Монреале (Канада) отменили из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира-20121 пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).