Роскошный видеоанонс программы Валиевой, такого не было даже у Загитовой и Медведевой

Первый канал выпустил необычный и очень красивый видеоролик о короткой программе 13-летней ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой «Девочка на шаре».

Ролик смонтирован таким образом, как будто бы Валиева действительно сходит с картины Пабло Пикассо и оживает. В видео присутствуют кадры исполнения Валиевой программы на полу, на льду, а также ее небольшие комментарии. Примечательно, что ранее подобных видеанонсов программ еще не делали ни одной из российских фигуристок.

В четверг фигуристка дебютирует в юниорской серии «Гран-при» вместе с одногруппницей Майей Хромых.