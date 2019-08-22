Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Роскошный видеоанонс программы Валиевой, такого не было даже у Загитовой и Медведевой

12:12
Теги:

Первый канал выпустил необычный и очень красивый видеоролик о короткой программе 13-летней ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой «Девочка на шаре».

Ролик смонтирован таким образом, как будто бы Валиева действительно сходит с картины Пабло Пикассо и оживает. В видео присутствуют кадры исполнения Валиевой программы на полу, на льду, а также ее небольшие комментарии. Примечательно, что ранее подобных видеанонсов программ еще не делали ни одной из российских фигуристок.

В четверг фигуристка дебютирует в юниорской серии «Гран-при» вместе с одногруппницей Майей Хромых.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир