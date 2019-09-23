Роскошный образ Сотниковой в розовом. Как вам?
09:18
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram яркой фотографией в розовом платье.
Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.
Из инстаграма Аделины Сотниковой pic.twitter.com/8Xi0j6ugsA— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 23, 2019