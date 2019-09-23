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Роскошный образ Сотниковой в розовом. Как вам?

09:18
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram яркой фотографией в розовом платье.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

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