Роскошный образ Сотниковой в розовом. Как вам?

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram яркой фотографией в розовом платье.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.