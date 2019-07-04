Роман Савосин: "Мужское катание в России вырвется из провала в ближайшее время"

Cеребряный призер юниорского чемпионата мира 2019 года Роман Савосин побывал в гостях у "СЭ". Он рассказал о юниорском ЧМ и о ближайшем будущем мужского фигурного катания.

- Честно говоря, мне хотелось выиграть, – сказал Роман.– Хотя, никто особо и не верил, но я все равно настроился и хотел победить.

- Как считаете, с чем связан провал в мужском катании в России?

- Все проблемы они всегда в голове. Не думаю, что кто-то безответственно подходит к тренировкам или соревнованиям. Думаю, мы вырвемся из этого провала уж в ближайшее время.(Елизавета Завражина)