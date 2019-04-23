Роман Костомаров: "Ковтун не может конкурировать с лучшими фигуристами мира"

Олимпийский чемпион-2006 Роман Костомаров заявил, что российский фигурист Максим Ковтун не может конкурировать с лучшими спортсменами мира. Во вторник Ковтун объявил о заврешении карьеры.

- Максим - взрослый человек, принял осознанное решение, - приводит РИА Новости слова Костомарова. - Наверное, он взвесил все "за" и "против", что он еще может показать на льду. При нынешней конкуренции на больших соревнованиях конкурировать с лучшими фигуристами мира он не может.

Думаю, Ковтун тот человек, который хочет побеждать, а не просто так участвовать. Он мог еще побеждать на чемпионатах России, но есть ли смысл в этом, если не показывать высокий результат на чемпионатах Европы и мира.

Напомним, 23-летний Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу.

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