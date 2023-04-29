Роднина рассказала, что начала заниматься фигурным катанием в ЦСКА для здоровья

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, как начала заниматься фигурным катанием в ЦСКА.

«ЦСКА — мой родной клуб, который я представляю с 1961 года, так что стаж приличный. Первый раз международное фигурное катание в нашей стране по телевидению показали в 1964 году, поэтому ситуация была не такой, как сейчас, когда родители приводят детей в школу с конкретной целью, мне просто повезло, что мама знала о фигурном катании, а папа был военным. Привели меня заниматься спортом для здоровья, но видите, во что это в итоге вылилось», — приводит ТАСС слова Родниной.

Официальным днем рождения спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.