Подопечная Тутберидзе Усачева выйдет на лед в шоу Авербуха

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Дарья Усачева, пропустившая сезон из-за травмы, вернется на лед 4 мая в рамках шоу Илья Авербуха в московском «Мегаспорте». Это будет ее первое публичное выступление в сезоне после пропуска из-за травмы.

Также в шоу ожидается чемпионка России среди юниорок Алина Горбачева.

В прошлом сезоне Усачева выступала в шоу Этери Тутберидзе, а спортивные выступления завершила после Гран-при, на котором получила травму на разминке перед стартом.