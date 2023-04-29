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29 апреля, 18:43

Подопечная Тутберидзе Усачева выйдет на лед в шоу Авербуха

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Этери Тутберидзе и Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Дарья Усачева, пропустившая сезон из-за травмы, вернется на лед 4 мая в рамках шоу Илья Авербуха в московском «Мегаспорте». Это будет ее первое публичное выступление в сезоне после пропуска из-за травмы.

Также в шоу ожидается чемпионка России среди юниорок Алина Горбачева.

В прошлом сезоне Усачева выступала в шоу Этери Тутберидзе, а спортивные выступления завершила после Гран-при, на котором получила травму на разминке перед стартом.

Дарья Усачева
Илья Авербух
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