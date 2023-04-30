Синхронистка Субботина оценила введение парной женской дисциплины в фигурном катании
Российская синхронистка Варвара Субботина прокомментировала возможное введение парных однополых дисциплин в фигурном катании.
«Если это будет без поддержек, то нормально — почему нет? Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины», — приводит слова Субботиной ТАСС.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл решили поставить программу в дуэте. Фигуристки намерены добиваться признания однополых дуэтов в парном катании и в танцах на льду новыми дисциплинами.
Источник: https://tass.ru/sport/17650321
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