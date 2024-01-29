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Сегодня, 18:05

Роднина — о дисквалификации Валиевой: «Увы, я другого решения и не ожидала»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Абсолютно ожидаемое решение. Увы, честно говоря, я другого и не ожидала. Сможет ли вернуться Камила? Это вопрос к ней. Любой спортсмен, который хочет доказать свою позицию, наверное, будет стремиться это сделать. Справедливое ли решение? Не знаю, какие аргументы были у судей, только знаю одно, как и все, что [у нее были найдены запрещенные препараты]. Какая форма наказания — тоже всем известно. Любой спортсмен, тренер и спортивный врач знает, что есть такие вещи, которые в спорте делать нельзя. Будет ли для меня наша сборная все равно олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях? Я все-таки жесткий человек. Результат есть результат», — сказала Роднина «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Ирина Роднина
Камила Валиева
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