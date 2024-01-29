Роднина — о дисквалификации Валиевой: «Увы, я другого решения и не ожидала»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Абсолютно ожидаемое решение. Увы, честно говоря, я другого и не ожидала. Сможет ли вернуться Камила? Это вопрос к ней. Любой спортсмен, который хочет доказать свою позицию, наверное, будет стремиться это сделать. Справедливое ли решение? Не знаю, какие аргументы были у судей, только знаю одно, как и все, что [у нее были найдены запрещенные препараты]. Какая форма наказания — тоже всем известно. Любой спортсмен, тренер и спортивный врач знает, что есть такие вещи, которые в спорте делать нельзя. Будет ли для меня наша сборная все равно олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях? Я все-таки жесткий человек. Результат есть результат», — сказала Роднина «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.