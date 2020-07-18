Роднина отреагировала на гибель фигуристки Александровской

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась мнением об ушедшей из жизни чемпионки мира среди юниоров Екатерине Александровской.

— Екатерину я лично не знала, — призналась Роднина. — О произошедшем прочитала минут 20 назад, очень сожалею, выражаю соболезнования.

— Это потеря для нашего фигурного катания?

— Не знаю. Она выступала в последнее время за Австралию, это потеря и трагедия молодой девушки, которая могла принести пользу себе и стране. (Евгений Белоусов)

Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров. Утром 18 июля стало известно, что спортсменка покончила с собой.