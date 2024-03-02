Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

2 марта, 16:21

Команда Туктамышевой вырвалась вперед после битвы элементов на Кубке Первого канала

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На командном турнире Кубок Первого канала состоялась битва элементов, в которой участники команд разных дисциплин демонстрировали свои навыки в нескольких конкурсах.

В парах участвовали Елизавета Осокина/Артем Грицаенко (синие), Наталья Хабибулина/Илья Княжук (белые), Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (красные). Первыми участники продемонстрировали тодес — здесь победили белые. Вторым дуэты исполняли поддержку — здесь вновь лучшими оказались фигуристы белой команды.

В этапе танцевальных дуэтов участвовали Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (белые), Екатерина Миронова/Евгений Устенко (красные), Софья Шевченко/Андрей Ежлов (синие). Сначала участники соревновались в твиззлах — победили синие. Вторым элементом танцоры демонстрировали поддержку по дуге — здесь сильнее оказались красные.

В третьем этапе состоялась прыжковая эстафета с участием одиночников и парников, где фигуристы по очереди исполняли элементы. Победили белые — буквально на одну десятую опередили соперников из синей команды.

В четвертом этапе битвы элементов по два одиночника от каждой команды должны были исполнить параллельные прыжки. В составе красных Арсений Федотов и Лев Лазарев исполнили четверной лутц, а Алиса Двоеглазова и Лидия Плескачева — тройной лутц. За белых Марк Кондратюк и Маргарита Базылюк сделали четверной сальхов, а Алина Горбачева и Роман Савосин — тройной лутц. За синих Амелия Петросян и Дарья Садкова прыгнули тройной лутц, Даниил Самсонов и Петр Гуменник — четверной сальхов.

После состоялся заключительный, пятый этап — командная эстафета, где фигуристам надо было по очереди пройти семь этапов: движение вперед, назад, на одной ноге (левой), на одной ноге (правой), фонарики (вперед/назад), елочка, кросс-роллы (вперед/назад). В этом конкурсе сильнее оказались синие, но по итогам всех этапов битвы элементов в лидеры выбилась команда Елизаветы Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Анна Щербакова. Кубок Первого канала: команда Щербаковой выиграла первый день. Онлайн-трансляция

Положение команд после после битвы элементов:

Команда Елизаветы Туктамышевой: 29

Команда Анны Щербаковой: 28

Команда Алины Загитовой: 24

Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
1
0
Читайте также
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команды Щербаковой и Туктамышевой делят лидерство после выступлений танцоров и пар на Кубке Первого канала

Команда Щербаковой вырвалась в лидеры после коротких программ женщин на Кубке Первого канала
Новости
RSS RSS
Все новости