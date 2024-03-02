Команда Туктамышевой вырвалась вперед после битвы элементов на Кубке Первого канала

На командном турнире Кубок Первого канала состоялась битва элементов, в которой участники команд разных дисциплин демонстрировали свои навыки в нескольких конкурсах.

В парах участвовали Елизавета Осокина/Артем Грицаенко (синие), Наталья Хабибулина/Илья Княжук (белые), Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (красные). Первыми участники продемонстрировали тодес — здесь победили белые. Вторым дуэты исполняли поддержку — здесь вновь лучшими оказались фигуристы белой команды.

В этапе танцевальных дуэтов участвовали Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (белые), Екатерина Миронова/Евгений Устенко (красные), Софья Шевченко/Андрей Ежлов (синие). Сначала участники соревновались в твиззлах — победили синие. Вторым элементом танцоры демонстрировали поддержку по дуге — здесь сильнее оказались красные.

В третьем этапе состоялась прыжковая эстафета с участием одиночников и парников, где фигуристы по очереди исполняли элементы. Победили белые — буквально на одну десятую опередили соперников из синей команды.

В четвертом этапе битвы элементов по два одиночника от каждой команды должны были исполнить параллельные прыжки. В составе красных Арсений Федотов и Лев Лазарев исполнили четверной лутц, а Алиса Двоеглазова и Лидия Плескачева — тройной лутц. За белых Марк Кондратюк и Маргарита Базылюк сделали четверной сальхов, а Алина Горбачева и Роман Савосин — тройной лутц. За синих Амелия Петросян и Дарья Садкова прыгнули тройной лутц, Даниил Самсонов и Петр Гуменник — четверной сальхов.

После состоялся заключительный, пятый этап — командная эстафета, где фигуристам надо было по очереди пройти семь этапов: движение вперед, назад, на одной ноге (левой), на одной ноге (правой), фонарики (вперед/назад), елочка, кросс-роллы (вперед/назад). В этом конкурсе сильнее оказались синие, но по итогам всех этапов битвы элементов в лидеры выбилась команда Елизаветы Туктамышевой.

Положение команд после после битвы элементов:

Команда Елизаветы Туктамышевой: 29

Команда Анны Щербаковой: 28

Команда Алины Загитовой: 24

Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация