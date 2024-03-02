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2 марта, 17:03

Команда Щербаковой вырвалась в лидеры после коротких программ женщин на Кубке Первого канала

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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На Кубке Первого канала завершилась короткая программа женщин, которую выиграла Ксения Синицына из команды белых. Она набрала 77,17 балла.

По итогам дисциплины лидирует команда Анны Щербаковой (45 баллов). Очки за выступления участников начисляются по олимпийской системе.

Программу соревнований первого дня Кубка Первого канала завершат мужчины, которые представят короткие программы.

Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Анна Щербакова. Кубок Первого канала: команда Щербаковой выиграла первый день. Онлайн-трансляция

Результаты КП женщин на Кубке Первого канала:

1. Ксения Синицына — 77,17

2. Анна Фролова — 74,87

3. Вероника Яметова — 73,29

4. Мария Агаева — 69,35

5. Ксения Гущина — 68,58

6. Софья Муравьева — 65,36

Положение команд:

Команда Анны Щербаковой: 45

Команда Елизаветы Туктамышевой: 41

Команда Алины Загитовой: 40

Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Фролова
Анна Щербакова
Вероника Яметова
Елизавета Туктамышева
Ксения Синицына
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