Команда Щербаковой вырвалась в лидеры после коротких программ женщин на Кубке Первого канала
На Кубке Первого канала завершилась короткая программа женщин, которую выиграла Ксения Синицына из команды белых. Она набрала 77,17 балла.
По итогам дисциплины лидирует команда Анны Щербаковой (45 баллов). Очки за выступления участников начисляются по олимпийской системе.
Программу соревнований первого дня Кубка Первого канала завершат мужчины, которые представят короткие программы.
Результаты КП женщин на Кубке Первого канала:
1. Ксения Синицына — 77,17
2. Анна Фролова — 74,87
3. Вероника Яметова — 73,29
4. Мария Агаева — 69,35
5. Ксения Гущина — 68,58
6. Софья Муравьева — 65,36
Положение команд:
Команда Анны Щербаковой: 45
Команда Елизаветы Туктамышевой: 41
Команда Алины Загитовой: 40
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