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Рекордный ритм-танец Пападакис и Сизерона. Яркое выступление

09:28

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое место после ритм-танца на этапе «Гран-при» во Франции. Они набрали 88,69 балла и обновили мировой рекорд (предыдущий — 88,42).

Пара выступала в необычных костюмах: Пападакис в розовых лосинах и голубом купальнике, Сизерон — в темно-синих брюках и розовой майке.

Фигуристы также являются серебряными призерами Пхенчхана-2018 и и пятикратными чемпионами Европы.

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