Россиянин Антон Шулепов подчеркнул, что не смог полноценно подготовиться к дебюту в серии «Гран-при» из-за травмы стопы. На этапе в Гренобле 23-летний фигурист получил 63,76 балла в короткой программе и занимает промежуточное последнее место.

— Всего две недели тренировался перед этим стартом из-за травмы стопы, у меня совсем не было стартов в этом сезоне, — приводит ТАСС слова Шулепова. — Первая травма стопы была летом перед сборами, вторая точно такая же — уже в начале сезона. Но сейчас я был готов лучше, чем это выглядело в моей короткой программе. Конечно, о попадании в финал серии речи сейчас не идет — нужно чисто кататься, закрепиться.

Перед стартом было такое состояние, что захотелось дать себе расслабиться и позволить телу делать то, что обычно делается на тренировках без лишнего напряжения. Видимо, расслабился чуть больше, чем нужно. Я еще не в стопроцентной готовности, есть еще куда расти.

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