Радионова делится роскошными фото, чтобы ее не забыли

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова поделилась в своем Инстаграме красивыми фотографиями.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова поделилась в своем Инстаграме красивыми фотографиями где-то на пристани.

– Так, просто, чтоб не забыли, – подписала фото фигуристка.

В завершившемся сезоне 2018/19 Радионова не очень удачно выступила на контрольных прокатах в начале сентябре, а затем снялась с двух этапов "Гран-при". Больше Елена не участвовала в соревнованиях, объяснив это обострением травмы, и отправилась на гастроли в шоу.

Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов "Гран-при" и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. В свое время несколько раз обыгрывала Евгению Медведеву: сначала на юниорском чемпионате мира сезона 2013/14, а затем на московском этапе "Гран-при" в сезоне 2015/16. Также в сезоне 2014/15 праздновала победы и над Елизаветой Туктамышевой: сначала на американском этапе "Гран-при", а затем и на чемпионате России. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.