«Пусть засунет олимпийское золото себе в задницу». Американский фигурист не принял извинения Ягудина

Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал олимпийского чемпиона-2002 Алексея Ягудина за его оскорбительные высказывания и не принял извинения. Ранее Риппон пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, оказывающему помощь чернокожим транссексуалам. В ответ на это Ягудин написал: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!».

Позднее Ягудин извинился за свои слова. Тем не менее, Риппон не простил его. В ответ он пожертвовал еще тысячу долларов Okra.

«Когда олимпийский чемпион Алексей Ягудин узнал, что я пожертвовал организации, которая помогает чернокожим транссексуалам, он сказал, что надеется, что люди вроде меня сдохнут. Это вдохновило меня пожертвовать еще 1000 долларов, но на этот раз от его имени, — написал Риппон в Twitter. — Он извинился, но я не принимаю его извинения. Он может взять свои извинения, гомофобные, трансфобные и расистские комментарии, а заодно его олимпийское золото и засунуть себе в задницу».