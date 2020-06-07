Американский фигурист обматерил Джоан Роулинг за оскорбительный для транссексуалов твит

Бывший американский фигурист Адам Риппон в нецензурной форме высказался о Джоан Роулинг, авторе цикла книг о Гарри Поттере. Ранее писательница саркастически прокомментировала статью «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация».

Роулинг написала в Twitter: «Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите мне кто-нибудь. Wumben? Wimpund? Woomud?", намекая на слово «Women», то есть «женщины». Ее комментарий вызвал недовольство у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении транссексуалов, у которых тоже может быть менструация.

Риппон раскритиковал Роулинг и пожертвовал деньги фонду помощи чернокожим транссексуалам.

«Я пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, потому что жизни транссексуалов важны, жизни черных транссексуалов важны, и пошла на..., Роулинг, засунь в задницу свое мнение и свои ... твиты», написал Риппон в Twitter.