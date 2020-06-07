«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли». Ягудин оскорбил американского фигуриста, вступившегося за транссексуалов
22:38
Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.
Ранее Риппон отреагировал на комментарии автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в Twitter, обвинив писательницу в ненависти к транссексуалам.
«###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» — написал Ягудин в сторис Instagram.
Ягудин назвал ошибкой земли американского фигуриста, который обматерил Джоан Роулинг за оскорбление транссексуалов pic.twitter.com/NeFfmdFM9K— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) June 7, 2020
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