«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли». Ягудин оскорбил американского фигуриста, вступившегося за транссексуалов

Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Ранее Риппон отреагировал на комментарии автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в Twitter, обвинив писательницу в ненависти к транссексуалам.

«###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» — написал Ягудин в сторис Instagram.