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«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли». Ягудин оскорбил американского фигуриста, вступившегося за транссексуалов

22:38
Алексей Ягудин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Ранее Риппон отреагировал на комментарии автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в Twitter, обвинив писательницу в ненависти к транссексуалам.

«###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» — написал Ягудин в сторис Instagram.

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