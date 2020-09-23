«Пусть они сами там свое белье трясут». Гончаренко о скандале с переманиванием Загитовой

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко в разговоре «СЭ» высказалась о ситуации с переманиванием Алины Загитовой из команды Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Ранее штаб Тутберидзе опубликовал переписку фигуристки с Яной Рудковской.

— Не являюсь членом команды Тутберидзе и, тем более, Плющенко, а комментировать, не зная сути, опираясь на какие-то там слухи и ролики на YouTube, я не хочу, — заявила Гончаренко «СЭ». — Это будет неэтично. Пусть они сами там свое белье трясут, если им это нужно. Воздерживаюсь от комментариев. (Севастиан Терлецкий)

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«Алина — не крепостная. Надеюсь, наша переписка попала в чужие руки не под дулом пистолета». Рудковская отреагировала на пост команды Тутберидзе