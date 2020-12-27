Президент ФФККР: «Щербакова не нарушила никаких правил, выступая с температурой»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в разговоре с «СЭ» объяснил ситуацию с фигуристкой Анной Щербаковой, которая выступала на чемпионате России с температурой 38 градусов. Об этом сегодня сообщили РИА Новости. Ранее Этери Тутберидзе говорила, что предлагала спортсменке сняться с чемпионата, но та отказалась.

— Щербакова не нарушила никаких правил, сказал Горшков. — Да, она давно болела коронавирусом. Но сейчас у нее был отрицательный тест, действительно была пневмония. Температура — такая вот реакция организма, видимо. Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне.

Щербакова, несмотря на температуру, выиграла чемпионат, побив два мировых рекорда.

(Дмитрий Кузнецов)