Представители Федерации фигурного катания России получили приглашение на конгресс ISU

Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) собираются посетить конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

«Приглашение на конгресс нами получено. Предполагаем, что мы туда поедем», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФФККР.

Ранее стало известно, что участники конгресса ISU на ближайшем заседании проведут голосование по поводу запрета делегатам из России и Белоруссии претендовать на выборные должности.

Конгресс ISU пройдет в июне на Пхукете.