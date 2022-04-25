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25 апреля, 11:24

Представители Федерации фигурного катания России получили приглашение на конгресс ISU

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) собираются посетить конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

«Приглашение на конгресс нами получено. Предполагаем, что мы туда поедем», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФФККР.

Ранее стало известно, что участники конгресса ISU на ближайшем заседании проведут голосование по поводу запрета делегатам из России и Белоруссии претендовать на выборные должности.

Конгресс ISU пройдет в июне на Пхукете.

Источник: https://tass.ru/sport/14462707
Фигурное катание
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