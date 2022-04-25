«Наших спортсменов и тренеров не запугать!» Лайшев о решении ISU отменить российский этап «Гран-при»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о решении международного союза конькобежцев (ISU) отменить российский этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

«Тенденция понятна. В каждом виде спорта идут какие-то переделы. Мы должны беречь своих спортсменов и создавать условия для внутренних соревнований. Многие из нас проходили непростые времена 80-х, когда мы были в определенной изоляции и выступали не хуже. Наших спортсменов и тренеров не запугать! Мы готовы ко всему! Надо морально воодушевлять молодых спортсменов, чтобы они были в определенном азарте. Тогда они будут с гордостью отстаивать честь своей страны и своего флага», — сказал Лайшев «СЭ».

Сегодня, 25 апреля, ISU на пресс-конференции принял решение отменить российский этап серии «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2022/23 из-за ситуации на Украине. Турнир должен был пройти в ноябре 2022 года.