Кубок Первого канала: расписание и трансляция дня 3 марта
Кубок Первого канала завершится 3 марта
В воскресенье, 3 марта, завершится командный турнир Кубок Первого канала по фигурному катанию. После первого соревновательного дня лидирует команда синих, капитаном которой является Анна Щербакова.
Расписание Кубка Первого канала 3 марта, воскресенье
14:00 Конкурс капитанов
14:25 Танцы на льду
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко
- Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
- Софья Шевченко — Андрей Ежлов
14:55. Спортивные пары
- Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
- Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
- Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
15:45. Конкурс болельщиков
15:58. Девушки
- Маргарита Базылюк
- Алиса Двоеглазова
- Аделия Петросян
- Алина Горбачева
- Лидия Плескачева
- Дарья Садкова
16:55 Мужчины
- Арсений Федотов
- Петр Гуменник
- Марк Кондратюк
- Лев Лазарев
- Даниил Самсонов
- ?Роман Савосин
17:48. Церемония награждения
В прямом эфире следить за выступлениями фигуристов можно на официальном сайте федерального телеканала 1tv.ru. В телеэфире покажут только часть турнира. Начинается эфир в 15:00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка Первого канала.
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