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3 марта, 12:30

Кубок Первого канала: расписание и трансляция дня 3 марта

Кубок Первого канала завершится 3 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Елизавета Туктамышева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 3 марта, завершится командный турнир Кубок Первого канала по фигурному катанию. После первого соревновательного дня лидирует команда синих, капитаном которой является Анна Щербакова.

Расписание Кубка Первого канала 3 марта, воскресенье

14:00 Конкурс капитанов

14:25 Танцы на льду

  • Екатерина Миронова — Евгений Устенко
  • Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
  • Софья Шевченко — Андрей Ежлов

14:55. Спортивные пары

  • Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
  • Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
  • Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

15:45. Конкурс болельщиков

15:58. Девушки

  • Маргарита Базылюк
  • Алиса Двоеглазова
  • Аделия Петросян
  • Алина Горбачева
  • Лидия Плескачева
  • Дарья Садкова

16:55 Мужчины

  • Арсений Федотов
  • Петр Гуменник
  • Марк Кондратюк
  • Лев Лазарев
  • Даниил Самсонов
  • ?Роман Савосин

17:48. Церемония награждения

В прямом эфире следить за выступлениями фигуристов можно на официальном сайте федерального телеканала 1tv.ru. В телеэфире покажут только часть турнира. Начинается эфир в 15:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Анна Щербакова
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