Кубок Первого канала: расписание и трансляция дня 3 марта

В воскресенье, 3 марта, завершится командный турнир Кубок Первого канала по фигурному катанию. После первого соревновательного дня лидирует команда синих, капитаном которой является Анна Щербакова.

Расписание Кубка Первого канала 3 марта, воскресенье

14:00 Конкурс капитанов

14:25 Танцы на льду

Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Софья Шевченко — Андрей Ежлов

14:55. Спортивные пары

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

15:45. Конкурс болельщиков

15:58. Девушки

Маргарита Базылюк

Алиса Двоеглазова

Аделия Петросян

Алина Горбачева

Лидия Плескачева

Дарья Садкова

16:55 Мужчины

Арсений Федотов

Петр Гуменник

Марк Кондратюк

Лев Лазарев

Даниил Самсонов

?Роман Савосин

17:48. Церемония награждения

В прямом эфире следить за выступлениями фигуристов можно на официальном сайте федерального телеканала 1tv.ru. В телеэфире покажут только часть турнира. Начинается эфир в 15:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация