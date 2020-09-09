«Потом программа «Время» или «Поле Чудес»!» Реакция Губерниева на решение Загитовой уйти в телешоу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу неучастия Алины Загитовой в контрольных прокатах сборной России. Сегодня стало известно, что фигуристка пропустит прокаты ради съемок в телешоу «Ледниковый период», где она станет ведущей.

«Неужели кто-то ждал Загитову на прокатах? Сначала «Ледниковый период», потом программа «Время» или «Поле Чудес»! А там, глядишь, лет через 25 можно и завершить карьеру фигуристки сборной России! Относимся с пониманием!» — написал Губерниев в Telegram.

Контрольные прокаты пройдут в Москве 12-13 сентября.