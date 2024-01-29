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Допинг

Сегодня, 21:09

Попова считает, что CAS должен был мягче наказать Валиеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка Универсиады — 2019 в танцах на льду, тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву.

«По мне, это излишне, но этого стоило ожидать. Как бы ни хотелось верить в чудо и надеяться на положительный исход, почему-то думалось, что так и будет. Конечно, четыре года дисквалификации и лишение медалей — это очень неприятно. Она — защищенное лицо, должна быть более мягкая мера наказания. Но что делать, раз суд решил так. И так очень долго тянули это дело. Крайне неприятное решение. Если есть защищенное лицо, это на что-то должно влиять», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/29/22217437.shtml
Фигурное катание
Камила Валиева
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