Попова призвала «отвалить от Костомарова и его семьи»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в комментарии «СЭ» отреагировала на последние новости, связанные со здоровьем Романа Костомарова. По информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.

— Отвалите уже все от Костомарова и его семьи! Сколько можно? Пусть человек вылечится, ему сейчас можно только здоровья пожелать. Реально ли участие в шоу? Сейчас точно не о возвращении на лед надо думать, — ответила Попова.

Костомаров был госпитализирован 10 января из-за пневмонии. Спустя два недели врачи вывели его из состояния искусственной комы.