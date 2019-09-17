Полина Шелепень: «Когда Тутберидзе приходила на тренировку и говорила: «Кажется, ты выросла», начиналась паника»

Первая ученица Этери Тутберидзе и двукратный серебряный призер юниорского Финала «Гран-при» Полина Шелепень побывала в гостях у «СЭ» и вспомнила, как однажды за неделю до соревнований выросла на 7 сантиметров.

— В сети гуляет очень милое видео 2008 года, где вы сидите с Тутберидзе и эмоционально разбираете ваше выступление.

— Это было на чемпионате России в Казани, который вышел для меня крайне непростым. Где-то за неделю до него я неожиданно выросла почти на 7 сантиметров. И когда Этери Георгиевна приходила на тренировку и говорила: «Кажется, ты выросла», у меня начиналась паника. Так вышло, что я уехала на соревнования раньше нее и успела там провести одну тренировку сама.

Я заходила на прыжки и падала с полуоборота, не понимая в чем дело, ведь я делала все как обычно. Потом приехала Этери Георгиевна, у меня разбитый локоть она в ужасе: «Что произошло?». Я объяснила — не чувствую прыжки. В итоге, из-за этого я плохо откатала короткую программу, но на удивление смогла собраться на произвольную. После ее проката я все спрашивала: «А этот прыжок хорошо, а этот?». Этери Георгиевна отвечала, что нормально. В итоге этот чемпионат России получился для меня лучшим в карьере. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Шелепень здесь