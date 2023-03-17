Полиция задержала мошенника, укравшего у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей

В Кирове сотрудники полиции задержали мошенника, укравшего у серебряного призера Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, задержанным оказался 30-летний Николай Кощеев. Он был арестован, и в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

18 января стало известно, что Тарасова лишилась 780 тысяч рублей, переведя их телефонным аферистам, которые звонили ей под видом следователя и работника Центробанка. Девушке сказали, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет, что она и сделала.

После этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но она обратилась в полицию.