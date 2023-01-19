Мошенники обманули фигуристку сборной России и самого Усэйна Болта. Звезды потеряли большие деньги

Евгения Тарасова и легенда легкой атлетики пострадали от преступников.

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова стала жертвой телефонного мошенничества. Неизвестные обокрали фигуристку на крупную сумму денег. Спортсменка обратилась в полицию — по факту возбудили уголовное дело.

Кража у Тарасовой

Неизвестные позвонили Евгении по мобильному телефону. Собеседник представился министром юстиции и заявил, что на фигуристку кто-то оформил множество кредитов по липовым документам и необходимо действовать оперативно. Он потребовал данные со счетов российской фигуристки и припугнул ее уголовным делом.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В итоге Тарасова растерялась и сообщила информацию по своим банковским картам и суммам, которые были на них. Мошенник вынудил спортсменку поехать в банк, снять наличные и положить их на счет для «защиты средств». Фигуристка так и сделала.

«Рассказывать кому-либо о звонке ей строго-настрого запретили. Жулик пригрозил, что третьи лица, узнавшие о звонке, автоматически станут соучастниками и попадут под статью», — приводит «МК» слова источника.

После этого неизвестный мужчина звонил вновь, однако Евгения опаздывала на тренировку и скидывала входящие звонки. Однако осознание к ней пришло позднее — уже во время занятий на льду. Она обсудила ситуацию со своим партнером Владимиром Морозовым. Вместе они пришли к выводу — девушка попалась на удочку мошенников. В итоге фигуристка обратилась в полицию по факту похищенных средств.

В общей сложности мошенники украли у Тарасовой 780 тысяч рублей. По заявлению спортсменки возбудили уголовное дело. Сторона фигуристки никак не прокомментировала произошедшее.

Усэйн Болт. Фото Global Look Press

Ситуация Болта

К сожалению, Евгения Тарасова стала не единственной спортсменкой, которую обокрали мошенники за последнее время. С подобной неприятной ситуацией столкнулся и восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский бегун Усэйн Болт. По информации Daily Mail, мошенники вывели со счета спортсмена 12,7 миллиона долларов.

Крупная сумма была похищена со счета атлета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited в Кингстоне. Пропажу обнаружили 11 января и предприняли все необходимые меры, чтобы разобраться в ситуации. Изначально сумму ущерба и иные детали произошедшего не разглашались.

В итоге по факту мошенничества было начато расследование. Адвокат Болта Линтон Гордон заявил, что Усэйн был потрясен произошедшим — мошенники похитили действительно солидную сумму. А на счету спортсмена осталось всего около 12 000 долларов.

Защита спортсмена пригрозила компании гражданским и уголовным исками, если деньги не будут возвращены в течение десяти дней. Также Болт планирует обратиться в Верховный суд в Кингстоне.

В ходе расследования выяснили, что к хищению средств мог быть причастен один из бывших сотрудников той самой инвестиционной компании SSL. Он также был замешан ранее в крупном мошенничестве со счетами фирмы, об этом сообщило издание Gleaner. Организация уже приняла меры и назначила нового временного управляющего.