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Глейхенгауз — о «Гран-при России»: «Вау! Это было круто»

28 ноября, 23:56
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Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении подопечных на «Гран-при» в России.

«Вау! Заключительный этап серии «Гран-при» прошел в Сочи, и это было круто! Поздравляю Камилу Валиеву с победой и новыми мировыми рекордами, Майю Хромых с бронзой и Мориса Квителашвили с исторической победой для Грузии! Спасибо всем нашим болельщикам, что всегда нас поддерживаете», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

Валиева с мировым рекордом победила на этапе в Сочи. По сумме выступлений она получила 272,71 балла. Хромых заняла третье место (219,69).

Морис Квителашвили из Грузии, занимающийся в группе Тутберидзе, занял первое место в соревновании одиночников. Он стал первым фигуристом в истории страны, завоевавшим золотую медаль на этапе серии «Гран-при».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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