Заслуженный тренер России Инна Гончаренко стала гостьей «СЭ» и в большом интервью в числе прочего объяснила, по какой причине Евгения Медведева потеряла былую стабильность.

Сейчас Медведева — более женственная, мягкая, видно, что работали над скольжением и дугами. В Шанхае мне она в короткой программе понравилась больше, чем на контрольных прокатах и в Оквиле, видно, что она движется вперед. Не получилась произвольная? Еще накатает. Нужно пожелать ей удачи, Медведева — опытная спортсменка, ее любит зритель, уважают судьи, Женька нам себя еще покажет.

Когда ребенок маленький и у него меньше масса — можно позволить больше заходов на прыжки. Орсер сейчас просто направил ее в другое русло, увидел, где можно развиваться. Нельзя сказать, что стало хуже, просто по-другому. Правда пока то, что приобретено, проигрывает тому, что было. Та же стабильность ушла, пошли срывы.

С чем это связано? Возможно тренировки стали менее интенсивными, она стала взрослее и просто не может себе позволить тренироваться так же как раньше. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Гончаренко