Погорилая поддержала слова Глейхенгауза о Косторной: «Я соглашусь с ним»

Российская фигуристка Анна Погорилая в разговоре с «СЭ» оценила ситуацию вокруг Даниила Глейхенгауза и Алены Косторной. Тренер и хореограф сказал, что штабу не нужна благодарность фигуристки, а та удалила пост с благодарностью из Instagram.

— Даниил Глейхенгауз недавно тоже так потормошил Алену Косторную — сказал, что от нее штабу не нужна благодарность, что она не на все тренировки ходит. Уместно? Может, Алена поберечь себя хочет.

— Береженого бог бережет, да. Но у Алены, к сожалению, не так много времени, чтобы себя беречь. Все главные старты уже совсем скоро. А что говорить, каждый решает сам. Я тоже спортсменам говорю: мне не нужны от вас подарки, лучший подарок — ваши результаты. Поэтому я даже соглашусь с Даниилом.

— Вы не верите, что кто-то из шестерки «Хрустального» сможет продлить карьеру до 25, 30 лет?

— Это вы очень много взяли.

— Ну хорошо, а после Пекина? Все уйдут?

— Я смотрю по прошлым Олимпиадам, и, к сожалению, обычно у большинства всего одни Игры, после них так или иначе обороты начинают снижаться. Поэтому я так уважаю Ю На Ким и Каролину Костнер. Очень надеюсь, что спортсмены будут соревноваться дольше.

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