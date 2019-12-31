Почему у Тутберидзе много учениц с четверными прыжками? Объясняет Арутюнян

Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что русские девочки с четверными прыжками имеют такой же потенциал зрительского интереса, как и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

— Я бы хотел, чтобы Загитова и Медведева продолжили соревноваться друг с другом, — сказал Аруртюнян. — За такой интригой интересно следить! Как за дуэлью Ханю и Чена на мужском турнире в этом Финале «Гран-при».

— Вместо этого в женском катании в принципе есть и другие вариации дуэлей Трусова-Косторная — четверные против сбалансированного катания или Трусова-Щербакова — битва двух квадисток...

— А знаете почему у девушек сейчас все так? Потому что техника четверных прыжков стабилизировалась. В группе Тутберидзе нашли нужный баланс: каким должно быть тело, с какой позиции лучше прыгать. Другой вопрос, что я хочу, чтобы все эти юные девочки выросли в зрелых фигуристок с хорошей техникой. Вот тот же Ханю, вспомните как все начиналось? А теперь он — икона. Зрительский интерес к фигурному катанию практически держится на нем, Юдзуру — хит, и вот у русских девочек потенциал не меньший. (Екатерина Беспалова)