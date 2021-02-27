ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Новости   //    Фигурное катание

Плющенко считает тренерское противостояние с Мишиным движением вперед

22:01
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что считает его нынешнее тренерское противостояние со своим учителем, прославленным российским тренером Алексеем Мишиным, движением вперед и новой страницей своей жизни.

«Для меня сложившаяся ситуация как новая страница — у меня есть спортсмены, с которыми мы должны двигаться вперед. А спорт — забег на длинную дистанцию, где побеждает только сильный. Я желаю Алексею Николаевичу, который совсем скоро отметит свой юбилей, всего самого наилучшего — я равняюсь на него и учусь у великого мастера», — сказал Плющенко ТАСС.

В финале Кубка России основными соискательницами на одну оставшуюся путевку на чемпионат мира стали ученица Плющенко Алена Косторная и воспитанница Мишина Елизавета Туктамышева. После короткой программы Туктамышева идет на третьем месте и первой из фигуристок, которые по возрастным критериям могут участвовать в чемпионате мира, Косторная уступает Туктамышевой семь баллов, заняв шестое место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10797983

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