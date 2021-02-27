Слуцкая считает, что Косторная потеряла былую уверенность

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» впечатлениями после первого соревновательного дня финала Кубка России по фигурному катанию.

«Видно, что Косторная не в своей самой прекрасной форме. Катание мне показалось неинтересным, при том, что прыгает достаточно легко. Раньше, когда она выходила, я даже не могла представить, что она может где-то ошибиться. Сейчас прям каждый прыжок жду, затаив дыхание, потому что в ее глазах не было той уверенности, того напора, которые были раньше», — сказала Слуцкая «СЭ».

Слуцкая также высказалась по поводу шансов поездки Косторной на чемпионат мира-2021 после достаточно большого разрыва по очкам между ней и Дарьей Усачевой, занявшей второе место.

«В любом случае Алене надо бороться до конца, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Бывали такие ситуации, когда казалось, что все уже потеряно, а вся борьба была впереди. Вопрос в другом — чем Алена будет бороться. Потому что мы видим в исполнении конкуренток тройные аксели: к примеру, у Туктамышевой, она владеет и четверным прыжком. И видим достаточно большой отрыв у Усачевой: совершенно легкое катание с каскадами — тройной-тройной. Думаю, что Алена тоже будет исполнять каскад 3-3, может быть, даже — тройной аксель. Опускать руки нельзя, что бы ни происходило», — добавила Слуцкая.

Ранее, 27 февраля, стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. По результатам короткой программы 1-е место заняла — Камила Валиева, 2-е — Дарья Усачева, 3-е — Елизавета Туктамышева. Косторная расположилась только на 6-й позиции.

(Екатерина Звенигородская)