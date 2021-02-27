Александр Коган: «Синицына не подавала заявку на финал Кубка России»
21:10
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал, что заявку на участие в финале Кубка России от Ксении Синицыной в организации не получали.
По информации «СЭ», фигуристка пыталась заявиться на турнир и была готова выступать, но получила отказ.
— Это неправда, что федерация получала заявку от Синицыной. Никаких документов от тренера, Светланы Пановой, или школы не было. Можно ли сказать, что фигуристка хотела заявиться и федерация ей в этом отказала? Нет, нельзя, — подчеркнул Коган.
(Дмитрий Кузнецов)
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