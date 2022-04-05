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Сегодня, 09:02

Плющенко рассказал о подготовке с Министерством спорта РФ ледового шоу в ДНР

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о помощи Министерства спорта РФ в подготовке ледового шоу в ДНР.

«Помощь Министерства спорта РФ? Это действительно так. Мы на связи, мы в рабочем моменте. Разрабатывается проект? Конечно. Мы прорабатываем как туда двигаться, в каких числах. Мы работаем. Сроки? Будет информация — узнаете», — сказал Плющенко «СЭ».
18 марта Евгений Плющенко заявил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Также он отметил, что готов предложить эту инициативу Министерству спорта РФ.
24 марта министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что готов поддержать двукратного олимпийского чемпиона.

Евгений Плющенко
Олег Матыцин
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