Плющенко предстоит седьмая операция на спине

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» допустила, что фигурист вскоре проведет операцию на позвоночнике.

— Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике.

— То есть в турнире шоу-программ Плющенко не ждать?

— Нет, он докатывает шоу и, думаю, лечится.

— А Трусову? Вы же главный сторонник ее возвращения.

— Я очень хочу, чтобы Трусова выступила в турнире шоу-программ. И Муравьева. Мне кажется, будет нечто очень интересное.