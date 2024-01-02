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Сегодня, 11:45

Рудковская объяснила, почему пригласила Киркорова и Билана на шоу Плющенко вопреки скандалу с вечеринкой в «Мутаборе»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Генеральный продюсер шоу Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» призналась, что не спала несколько суток из-за скандала вокруг Филиппа Киркорова и Димы Билана, которые посетили «голую» вечеринку в Москве. После этого артистов стали вырезать из передач и лишать контрактов.

— Евгений Плющенко сделал тройной тулуп на премьере? Меня Филипп Киркоров отвлекал (смеется).

— Вы рискнули его пригласить, не отменили. Почему?

— Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить: «Галя, у нас отмена»? Все ждут на наших шоу двух людей: Филиппа и Диму [Билана]. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу. Восьмые сутки почти без сна, если честно! На волевых.

Роман Костомаров и&nbsp;Татьяна Навка после выступления на&nbsp;шоу Ильи Авербуха. «Костомаров — самый кассовый фигурист страны. С ним на афише никто не нужен». Интервью Яны Рудковской

Яна Рудковская
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