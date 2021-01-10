Плющенко опубликовал необычное фото Гнома Гномыча, а потом удалил
19:39
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал фото старшего сына Гнома Гномыча.
На иллюстрации видно, что сын Гном Гномыч недавно вышел из бани и очень похож на героя советского мультфильма домовенка Кузю, в первую очередь, из-за растрепанных волос. На это обратил внимание и сам Плющенко.
«Кузьма после бани», — подписал публикацию бывший фигурист.
После публикация была удалена из профиля, зато появилось видео из бани.
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