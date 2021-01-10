ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко опубликовал необычное фото Гнома Гномыча, а потом удалил

19:39
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал фото старшего сына Гнома Гномыча.

На иллюстрации видно, что сын Гном Гномыч недавно вышел из бани и очень похож на героя советского мультфильма домовенка Кузю, в первую очередь, из-за растрепанных волос. На это обратил внимание и сам Плющенко.

«Кузьма после бани», — подписал публикацию бывший фигурист.

После публикация была удалена из профиля, зато появилось видео из бани.

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