Плющенко опубликовал необычное фото Гнома Гномыча, а потом удалил

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал фото старшего сына Гнома Гномыча.

На иллюстрации видно, что сын Гном Гномыч недавно вышел из бани и очень похож на героя советского мультфильма домовенка Кузю, в первую очередь, из-за растрепанных волос. На это обратил внимание и сам Плющенко.

«Кузьма после бани», — подписал публикацию бывший фигурист.

После публикация была удалена из профиля, зато появилось видео из бани.