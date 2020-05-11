ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко опроверг сообщения о переходе Рухина от Тутберидзе в его академию

13:23
Егор Рухин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Егор Рухин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигурист группы Этери Тутберидзе Егор Рухин не обращался в его академию.

— Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности, — цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко».

Рухин является участником юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/18 он был третьим на этапе в Австралии, в нынешнем сезоне — четвертым во Франции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8443657

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир