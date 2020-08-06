Плющенко назвал главную проблему Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об особенностях работы с Александрой Трусовой.

Фигуристка объявила о переходе в академию Плющенко в мае. Спортсменка начала работать под руководством нового тренера в июне, прошла сбор в Кисловодске.

— Мне интересно двигаться вперед с высококлассным спортсменом, который делает многооборотные прыжки. Да, у Саши сейчас переходный возраст. Мы с ним боремся, — цитирует Плющенко РБК. — Она непростая, у нее есть характер. Где-то мы начинаем между собой воевать. Но это нормально. Я вспоминаю себя и моего великого тренера Алексея Николаевича Мишина. Мы с ним спорили, конфликтовали. Однако это касалось именно спорта. Примерно такой же процесс у нас с Сашей. На сегодняшний день я доволен.

— А она?

— Если она здесь, значит, довольна. С Сашей мы поставили две программы. Сейчас их шлифуем, оттачиваем каждое движение, потому что для нее это два совершенно новых образа. Таких программ у нее не было. Дорожки шагов очень сложные, приближенные к мужским. Думаю, с ними она покажет новое катание.

— Трусова станет новой именно благодаря этим программам?

— Да, конечно. И благодаря новому дыханию, хореографическим решениям, музыке, стилю.

— Трусова по потенциалу, на ваш взгляд, сильнейшая фигуристка мира?

— Это неоспоримо. Просто нужно справиться с психологией. Это то, что у нее не получалось ранее, особенно в последнем сезоне, когда она проиграла вообще все.

— По-вашему, главная проблема Трусовой — психологическая?

— Считаю, что да. Еще ей нужно правильно тренироваться, выработать схему. Работу надо провести огромнейшую. Это кажется со стороны, что она прыгает четверные и вроде лучшая. Нет. Но сейчас, считаю, мы делаем все грамотно.