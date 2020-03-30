Планка от Трусовой с распущенными волосами и собакой

Российская фигуристка Александра Трусова в своем официальном Instagram поделилась фотографией с домашней тренировки.

— Тренируюсь дома, — подписала Трусова фотографию. — Пока удерживала планку, Лана уснула.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров вернулась в Россию из Египта 27 марта — вместе с семьей она летела на гуманитарном рейсе из Шарм-эш-Шейха и теперь находится на карантине.

В этом сезоне 15-летняя фигуристка стала бронзовым призером Финала Гран-при, чемпионата страны и Европы. Также должна была принять участие и в чемпионате мира в Монреале (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за коронавируса.