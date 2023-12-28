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Сегодня, 07:44

Петросян: «Меня в обычной жизни часто узнают, что для меня удивительно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что ее часто узнают в обычной жизни.

«Я очень люблю активность. Люблю, когда громко в зале. Хотя я ненавижу громкие резкие звуки, но когда публика начинает аплодировать, мне это очень нравится. Странно, кстати. Никогда не думала об этом... Салют рядом бабахнул, мне уже плохо. Вот на показательных, когда блестки высыпали на лед, там был резкий звук, и меня просто передернуло, испугалась. А когда публика рядом, окружает тебя в зале, это очень здорово.

Меня в обычной жизни часто узнают, что для меня удивительно. Еду в автобусе: «А вы не Аделия Петросян?» Думаешь, наверное, да, Аделия Петросян. И все удивляются, какая я маленькая. Уже третий год меня спрашивают в соцсетях про 140 см роста. У меня 150?» — приводит сайт ФФККР слова Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.

 
Аделия Петросян. Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/intervyu/emotsional-naya-energichnaya-bystraya-adeliya-petrosyan-o-pobede-na-chempionate-rossii-i-o-tom-kakaya-ona-na-samom-dele
Фигурное катание
Аделия Петросян
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