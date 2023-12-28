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Сегодня, 13:30

Назван регламент чемпионата России по прыжкам

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Согласно пресс-релизу, до участия в турнире допускаются спортсмены в одиночном и парном катании 2011 года и старше. Личный турнир будет проводиться в мужском и женском зачете в одиночном катании, а также в парном катании.

Соревнования будут проводиться по системе «на вылет». Спортсмены распределятся в турнирной сетке по итогам квалификации. В каждом туре два спортсмена или две спортивные пары будут соревноваться друг против друга в исполнении заданного набора прыжковых элементов, которые будут оцениваться по системе ISU.

В квалификации в одиночном катании каждый спортсмен исполнит друг за другом один сольный прыжок и один каскад или комбинацию из не более чем двух прыжков, при этом сольный прыжок и первый прыжок в каскаде должны быть разными. В основную сетку личного турнира пройдут не более 12 спортсменов.

В 1/8 финала требования останутся теми же, что и в квалификации. В четвертьфинале фигуристы должны будут исполнить два разных сольных прыжка и один каскад или комбинацию из не более чем двух прыжков. В полуфинале необходимо будет провести один сольный прыжок, один каскад или комбинацию из не более двух прыжков, а затем — один каскад или комбинацию из не более трех прыжков.

Финалисты должны будут исполнить два сольных прыжка, один каскад или комбинацию из не более двух прыжков и один каскад или комбинацию из не более пяти прыжков.

В квалификации парного катания спортсмены должны будут исполнить друг за другом один подкрут, один сольный прыжок и один выброс. В основную сетку пройдут не более 8 пар.

В четвертьфинале требования останутся такими же, как и в квалификации, в полуфинале потребуется провести один подкрут, один каскад или комбинацию из не более двух прыжков и выброс. Финалистам нужно будет исполнить один подкрут, один каскад или комбинацию из не более трех прыжков и два разных выброса.

В командном турнире выступят спортивные пары, занявшие 1 и 2 место на чемпионате России-2024, мужчины-одиночники и женщины-одиночницы, которые стали призерами минувшего первенства страны, три спортсмена в женском, мужском и одиночном катании и две спортивные пары по итогам личного турнира, а также один приглашенный спортсмен.

Каждая команда будет состоять из двух спортивных пар, трех спортсменов-одиночников, трех спортсменок-одиночниц и одного приглашенного спортсмена. Командный турнир пройдет в пять раундов с различными прыжковыми элементами.

Чемпионат России-2023/24 по прыжкам пройдет с 19 по 21 января. Квалификация состоится 19 января, личный турнир пройдет 20 января, а командный турнир — 21 января.

Фигурное катание
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